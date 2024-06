Dritto e Rovescio. il poliziotto eroe: "Tre coltellate. Ma pensavo: anche se devo morire..."

14 giugno 2024 a

Christian Di Martino, il poliziotto colpito con tre coltellate da Hasan Hamis, immigrato di 37 anni, nella stazione di Lambrate a Milano, è stato ospite di Paolo Del Debbio Ospite a Dritto e Rovescio, su Rete 4, nella puntata del 13 giugno e per la prima volta in tv, ha parlato di quella tragica notte.

"Di quella sera dell'8 maggio ricordo tutto. Ero stato inviato dalla mia centrale operativa lì per un soggetto agitato che lanciava pietre contro passanti e treni. Io ero munito di taser e una volta lì alcuni di noi sono stati colpiti con i sassi mentre io sono riuscito ad avvicinami, il taser però non ha sortito gli effetti desiderati", ha ricordato l'agente tra gli applausi del pubblico.

"È nata una colluttazione e ho preso tre fendenti dietro la schiena. Nonostante i colpi sono riuscito a inseguirlo e a farlo cadere finché poi non sono arrivati i miei colleghi a bloccarlo definitivamente. Non so come ho fatto a correre nonostante le coltellate, credo sia stata l'adrenalina che avevo in corpo, dentro di me pensavo: Anche se devo morire, lo devo fermare!", ha raccontata Di Martino.

Poi il poliziotto è stato trasportato in fin di vita in ospedale. "Quando mi sono svegliato dal coma la prima cosa che ho detto è stata: l'ho fatto per Milano. È la città che io proteggo, è il mio compito. Fare il poliziotto è la mia passione, l'ho ereditato da mio padre. Ci tengo a ringraziare i medici dell'ospedale Niguarda che mi hanno salvato la vita", ha concluso. Chrisitan infatti dovuto subire settanta trasfusioni di sangue e ha avuto cinque arresti cardiaci.