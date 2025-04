Resinovich, Nuzzi a Dritto e Rovescio: "Chi è davvero Visintin"

Il primo esame autoptico parlava di suicidio , ma nel 2014 sono emerse lezioni compatibili con un omicidio . Da qui, le nuove indagini che hanno portato anche al sequestro di forbici, lame e un maglione dalla casa di Visintin. Che nel frattempo ha continuato a parlare in tv, a proclamarsi innocente, addirittura a mandare video di escursioni in bici proprio mentre infuriavano polemiche e sospetti sul suo conto.

Davvero Sebastiano Visintin ha ucciso Liliana Resinovich ? Qualche giorno fa la Procura di Trieste lo ha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio. Una svolta susseguente al clamoroso ribaltone della perizia sul corpo della moglie dell'arrotino, scomparsa dalla sua casa in via Verrocchio, nel rione San Giovanni di Trieste il 14 dicembre del 2021 e ritrovata morta 3 settimane dopo, il 5 gennaio del 2022.

Intervistato da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio , per Nuzzi "il tema è che abbiamo una magistratura che dopo tre anni dice: 'No, fermi tutti, ci siamo sbagliati, non è un suicidio quello di Liliana ma un suicidio".

Secondo Gianluigi Nuzzi , conduttore di Quarto grado su Rete 4, l'uomo è "un narciso, gli piace avere i riflettori davanti a sé, gli piace avere la scena per sé, ha sempre per 3 anni fatto la figura del marito che piange la misteriosa morte di Liliana, la moglie. Con tutta una serie di punti di domanda, di omissioni, di contraddizioni , di piccole e grandi bugie".

"Ecco, io non so cos'è successo - conclude -. Quello che dico è che un domani, quando ci sarà da tirare una riga, chi sbaglia, chi confonde un suicidio con un omicidio dovrebbe cambiare mestiere, per sempre". E in studio scatta un applauso convinto da parte del pubblico presente.