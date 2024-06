In Onda, Landini nostalgico: "Quando preparavo salamelle per Berlinguer"

16 giugno 2024 a

Maurizio Landini, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In onda, su La7, nella puntata del 16 giugno sostiene che "la vera rivoluzione oggi è difendere i valori della Costituzione, il diritto ad essere cittadini liberi" e la Cgil è disposta a ricorrere "se necessario al referendum" per fermare il progetto di autonomia differenziata.

"Difendere la costituzione è atto politico che qualunque organizzazione deve fare", prosegue il segretario della Cgil,"soprattutto davanti a un governo che "disprezza il Parlamento" e definisce "provocazioni" "agitare il tricolore il Aula".

Quindi ricorda: "Ero un giovane iscritto al partito di Enrico Berlinguer, alla festa dell'Unità di Reggio Emilia c'era più di un milione di persone. Io facevo i panini con le salamelle per i presenti. Ricordo l'amore che aveva la gente per il segretario del partito, cosa che non ho mai più riscontrato". Il segretario della Cgil racconta qualche aneddoto di quegli anni, che legano i suoi recordi alla memoria dello storico segretario del Partito comunista italiano. E racconta le differenze del clima che si respirava e dice quali sono, a suo parere, le differenze con la classe politica attuale.

