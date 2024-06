X-Factor fa i botti a Napoli: la decisione di Sky che cambia gli equilibri

Daniele Priori 21 giugno 2024 a

a

a

Tutti i titoli più acclamati del grande intrattenimento italiano e internazionale passano per il nuovo palinsesto Sky. Nuovo o almeno profondamente rinnovato. In ogni caso all’insegna di un player televisivo che ormai, oltre alla propria natura di tv a pagamento, punta con convinzione anche sul pubblico della tv generalista. Con un impegno che per Tv8, canale in chiaro di Sky, si tradurrà con una partita di Champions a settimana visibile a tutti (ma senza squadre italiane) e nella possibilità di vedere in replica tutte le puntate dei principali show di SkyUno: X Factor, MasterChef e Pechino Express in primis. E poi, ovviamente, gas a martello sulla serialità con nomi quali Paola Cortellesi che vedremo per la terza stagione nei panni della detective Petra a Luca Argentero che dai panni del medico Doc (che continua a indossare per la Rai), passando a Sky indosserà gli abiti più controversi dell’avvocato Ligas, il penalista più geniale, imprevedibile e affascinante di tutta Milano. L’uomo che tutti vorrebbero essere, e che tutte vorrebbero conquistare, protagonista della serie omonima che sarà trasmessa prossimamente così come l’altra produzione Sky Original, l’action thriller Rosa elettrica con Maria Chiara Giannetta, diretta da Davide Marengo, le cui riprese sono ancora in corso.

MAX E MAURO

Attesissima la serie che si annuncia già iconica Hanno Ucciso l’Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883, dramedy Sky Original diretta da Sydney Sibilia sulla storia di musica e di grande amicizia che ha portato al successo Max Pezzali e Mauro Repetto in programmazione a ottobre. Il nuovo anno sarà segnato da un’altra trasposizione letteraria quella di M. Il figlio del secolo, l’opera di Antonio Scurati su Mussolini che, dopo essere passata per il teatro, diventerà nel 2025 una delle serie Sky che farà più discutere. Uno sforzo davvero significativo quello che il network fondato da Rupert Murdoch dedica in Italia ai suoi show e alle sue serie pregiate, quantificabile in 400 milioni di euro, investimento manifesto di un impegno chiaro lanciato dalla vice presidente esecutiva per i contenuti Sky Italia, Antonella D’Errico che ci ha tenuto a indicare quali sono i contrafforti del grande castello italiano di Sky.

E proprio i nuovi giudici di X Factor, edizione che sarà completamente rinnovata nel cast, con Giorgia in conduzione e i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Manuel Agnelli (unico cavallo di ritorno) erano infatti in primissima fila, presentati come un parterre de roi. La più grande novità, infatti, la vedremo a dicembre quando la finalissima si sposterà da Milano a Napoli, incoronata dall’inconfondibile sfondo del colonnato di pizza del Plebiscito.

DIECI ANNI DI “4 RISTORANTI”

Un palcoscenico in esterna che segna un record mondiale per l’edizione italiana dello show che tra l’altro è anche la più longeva. A proposito di celebrazioni, la prossima stagione sarà quella in cui un altro show amatissimo, 4 ristoranti di Alessandro Borghese festeggerà i dieci anni.

Altra parola chiave nello sviluppo di Sky è factual ovvero il pacchetto di canali dedicati a documentari e docuserie che da gennaio a giugno è cresciuto del 55% in termini di ascolto e nella nuova stagione vedrà per la serie dedicata a Il caso Rostagno vedrà la collaborazione di Roberto Saviano nella ricerca della verità sulla storia del giornalista ucciso in Sicilia nel 1988.

Una presenza, quella di Sky, che lascia il segno anche nelle produzioni internazionali, come sottolineato dal vicepresidente esecutivo di Sky Studios Italia, Nills Hartman con titoli come The day of the Jackal, Iris, thriller britannico attualmente sul set in Italia, Amadeus, sulla storia di Wolfgang Amadeus Mozart, la miniserie Lockerbie, con Colin Firth. Sempre con un occhio particolarmente attento anche al cinema italiano e a produzioni d’eccellenza firmate Sky come Il Vangelo secondo Maria tratto dal libro di Barbara Alberti in arrivo prossimamente in tv.