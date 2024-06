Stasera Italia, Paolo Cento senza vergogna: "Giusto candidare Ilaria Salis"

22 giugno 2024 a

A Stasera Italia, il talk show politico di Rete 4 in onda su Mediaset, si è parlato ancora una volta di Ilaria Salis. La neo eurodeputata eletta tra le fila di Allleanza Verdi e Sinistra ha infatti confessato, tramite i suoi profili social, di aver militato nel movimento di lotta per il diritto alla casa. E, di conseguenza, ha anche ammesso che non ha alcuna intenzione di saldare il debito con l'Aler, maturato dopo aver occupato abusivamente una casa popolare a Milano, in zona Navigli. La rivendicazione di Salis, com'era prevedibile, non è passata inosservata. Ma il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni è subito corso in suo soccorso: "Mi ritrovo nelle battaglie per questo diritto, anche nelle occupazioni".

Nel corso della trasmissione, tra gli ospiti del salotto televisivo di Sabrina Scampini c'era anche Paolo Cento. L'ex parlamentare comunista non ha avuto la minimo esitazione a difendere l'eurodeputata di Avs. "Credo che sia stato assolutamente corretto candidarla - ha spiegato Cento -, anche perché in questo modo è stata sottratta alla giustizia assolutamente priva del rispetto dei diritti umani fondamentali. Gli italiani l'hanno votata, quindi il tema della sua candidatura è stato risolto dagli elettori dandole oltre 140mila preferenze".

"Corretto candidare Ilaria Salis, gli italiani l'hanno sottratta a una giustizia priva del rispetto dei diritti fondamentali"



Paolo Cento interviene a #StaseraItalia pic.twitter.com/2qo1EocKtN — Stasera Italia (@StaseraItalia) June 22, 2024

In mattinata era arrivata la condanna anche del vicepremier Matteo Salvini. "Mentre la Lega con il Salva-Casa libera milioni di proprietà ostaggio della burocrazia, questa orrenda sinistra da centro sociale rivendica con orgoglio le occupazioni abusive - ha scritto il segretario della Lega in un post su X -. Semplicemente vergognoso, un invito all'illegalità e alla prepotenza, uno schiaffo ai cittadini perbene. Del resto - ha poi aggiunto - basta vedere chi candidano...".