Mediaset, Daria Bignardi: "Rimasi incinta pur di non farlo", la confessione

La conduttrice della prima e storica edizione del Grande Fratello - quella che ebbe tra i suoi protagonisti, tra gli altri, Pietro Taricone, Rocco Casalino, Cristina Plevani e Marina La Rosa - fu Daria Bignardi. Dunque condusse anche la seconda edizione, per poi passare il testimone a Barbara D'Urso. Altri tempi, altri anni. E moltissimo tempo dopo, ecco che proprio la Bignardi rivela il "trucco" con il quale evitò la conduzione della terza edizione del reality.

La verità emerge nel corso del podcast La Tintoria. In primis il ricordo della prima edizione. Su Taricone ha rivelato: "Era il mio preferito. Lui era un ragazzo speciale, c'era un'intesa di qualche genere". Dunque, eccoci alla ragione del passo indietro, della mancata conduzione della terza stagione: "Avevo un contratto per tre o quattro anni, ma dopo il secondo Gf credo di essere rimasta incinta pur di non fare il terzo. Io ricordo che tutti i giornali ne parlarono, era una roba incredibile. Con il Gf ero diventata famosa, Paola Cortellesi mi faceva l'imitazione, ero abbastanza a disagio, lo confesso. Sentivo di dover passare lì, c'è di buono che mi sono comprata casa", rivela Daria Bignardi.

Insomma, pur di non condurre ancora il Grande Fratello, rimase incinta. Sempre nel corso dell'intervista a La Tintoria, Daria Bignardi ha aggiungo: "Fare la direttrice di Rai 3 è stato forse l’unico vero grande errore della mia vita. Ho accettato di farlo perché era un periodo particolare, mi ero ammalata, una malattia seria, avevo fatto 4 cicli di chemioterapia. Mi arrivò la proposta: quando esci da una cosa così hai bisogno di non pensarci... e allora accettai questa follia di fare la direttrice di Rai3", conclude Daria Bignardi. Insomma, una direzione che, col senno di poi, non avrebbe mai più accettato.