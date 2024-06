L'aria che tira, rissa Gasparri-Parenzo: "Ho ricevuto dei vaff***", "Sapesse io..."

25 giugno 2024 a

Ospite di David Parenzo a L'aria che tira sul La7, nella puntata di oggi 25 giugno, Maurizio Gasparri (Forza Italia) ha avuto un "vivace" scambio di battute con il conduttore sul video messaggio della presidente del Consiglio che ha attaccato a sua volta la sinistra che la vuole "a testa in giù" e usa "toni da guerra civile.

"Giorgia la Meloni fa riferimento a tanti episodi", spiega il senatore di Forza Italia, se offendi una donna di sinistra scoppia la guerra civile. Quando c'è stato il Gay Pride il sottoscritto e la premier Meloni sono stati insultati e minacciati in maniera programmatica. "Al Gay Pride il sottoscritto ha ricevuto dei vaffanc***", attacca Gasparri, Ma Parenzo con una battuta: "Sapesse quanti ne ho ricevuti io!".

Il fatto, prosegue Gasparri, "è se sei indicato come un obiettivo da una manifestazione... Non si può dire che Meloni non sia stata vittima di attacchi, ingiurie e offese". Quindi il forzista chiude il uso intervento: "Siccome lei non lo manda in onda lo mando in onda io", dice Gasparri rispetto agli insulti ricevuti al Gay Pride. "Un conto è un fischio a qualcuno, un conto è la Presidente del Consiglio che parla di guerra civile".

