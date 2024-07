Mauro Corona distrugge Spalletti e Italia: "Squadra di poveracci, via i soldi"

03 luglio 2024 a

Cala il sipario su È sempre cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4: nella serata di ieri, martedì 2 luglio, è infatti andata in onda l'ultima puntata della stagione. E come in ogni puntata, ecco che la copertina è affidata a Mauro Corona e alle sue riflessioni.

Lo scrittore e alpinista non può esimersi da una battuta sull'Italia di Luciano Spalletti, reduce dalla sciagurata spedizione in Germania per i tragicomici europei da cui siamo stati eliminati agli ottavi per mano della Svizzera, che ci ha semplicemente surclassato. Ecco, Mauro Corona non fa sconti agli azzurri pallonari: "Bisognerebbe pagare meno queste persone, meno Ferrari e più gol", premette.

Dunque, Corona suggerisce di legare in modo molto più diretto lo stipendio dei calciatori alla qualità delle loro prestazioni: "Mi hanno fatto anche tenerezza, soprattutto Spalletti". E ancora: "Ti pago in base al fatturato, se segni". Lo sfogo prosegue allargando gli orizzonti al calcio internazionale: "A Cristiano Ronaldo davano 500 milioni all'anno... Ma investite nella ricerca sul cancro, sui tumori e sulle malattie gravi invece dare miliardi ai calciatori". Dunque torna ancora sugli Azzurri: "Sono due volte che non andiamo ai mondiali, con la Svizzera abbiamo fatto una figura barbina. Quella squadra lì? Poveracci", picchia durissimo lo scrittore.

Tre le altre riflessioni, una sulla situazione in Francia in attesa del ballottaggio di domenica: "Un po' mi preoccupa l'avanzata della destra in Francia, ma la democrazia è così: vince chi prende più voti". Infine, una battuta di spirito: Io cerco di essere elegante nel cervello, non nel vestire", chiosa Mauro Corona.