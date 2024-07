Zona Bianca, Pasquale Cozzolino: "Come ho perso 70 kg mangiando pizza tutti i giorni":

Roberto Tortora 11 luglio 2024 a

Dimagrire mangiando la pizza... si può? Di questo si discute a Zona Bianca, programma di attualità e approfondimento, condotto su Rete 4 da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. In collegamento dal suo studio c’è il medico e nutrizionista Giorgio Calabrese, che in realtà nega la bontà della dieta a base di pizza e dice: “Quando si parla di un solo alimento, della pizza, del cioccolato o di altri alimenti è come parlare della macchina. Ci va sempre la benzina, l'acqua del radiatore, l'olio dei freni e l'olio del motore. Se io metto solo benzina per un certo periodo posso anche andare, ma se io devo fare equilibrio di quella macchina per farla durare a lungo e non rompersi ho bisogno di avere un'alimentazione equilibrata, varia".

E ancora: "Io non sono contro la pizza, sono uno degli amanti della pizza, la mangio una volta a settimana, quando posso, o al massimo ogni 10 giorni. Quel giorno non mangio altri carboidrati, mangio la mia pizza rigorosamente margherita, dopodiché metto un po' di verdure alla griglia, mangio un frutto e la chiudo lì. Non mi porterà mai a pensare devo fare la dieta della pizza, casomai devo mangiare la pizza nel contesto di una dieta equilibrata”.

Collegato da New York, invece, c’è lo chef Pasquale Cozzolino, che replica al dottor Calabrese e spiega come è dimagrito mangiando pizza tutti i giorni: “Devo correggere subito Calabrese, perché la pizza napoletana l'ho proposta io per la dieta della pizza e non contiene né strutto né grassi, è un prodotto fermentato più di 72 ore". Calabrese replica: "Però purtroppo è così". Prosegue Cozzolino: "La maggior parte delle pizzerie che vedete nel mondo, perché noi portiamo la pizza nel mondo, non hanno grassi. Non hanno zuccheri, perché non vengono aggiunti, e c'è un contenuto di acqua altissimo, quindi stiamo parlando di un prodotto che va dalle 600 alle 650 calorie, assolutamente utilizzabile in un regime alimentare per perdere peso. Anche perché è stato detto che la pizza contiene tutti gli elementi base bilanciati per un pasto a pranzo giornaliero". Giuseppe Brindisi, allora, chiede: “Pasquale è vero che tu stesso hai provato questa dieta su di te e hai perso peso, è vero?”. Lo chef napoletano conferma: “Assolutamente sì, ho perso 70 chili in totale, però attenzione facciamo chiarezza, io sono alto 2 metri, non sono basso”.