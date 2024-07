Forum, la ripartenza è clamorosa: su Rete 4 arriva Annamaria Bernardini de Pace

Daniele Priori 30 luglio 2024 a

Forum festeggia l’edizione numero 40 con un acquisto di assoluto livello. Entra nel cast fisso della storica trasmissione Mediaset una regina del foro del calibro di Annamaria Bernardini de Pace, l’avvocata divorzista più famosa d’Italia che da settembre sarà chiamata in prima persona a dirimere le cause – spesso particolarmente colorite - che da ben quattro decenni trasformano gli studi romani di Forum in una vera e propria aula di giustizia.

A lanciare la “bombetta” è stato ancora una volta Dagospia. A Forum, come si sa, vige da sempre una rigorosa separazione dei ruoli e alle conduttrici, di fatto primae inter pares con il pubblico, si contrappone la parte togata che nel corso dei decenni ha visto assurgere al ruolo nomi di assoluto spicco, innamorati del diritto al punto di trovarsi a spiegarlo con sentenze su casi quasi sempre veri, qualche volta verosimili, molto spesso portati in scena da protagonisti che si avvicinano più alla recita di un Natale in Casa Cupiello di strapaese che a una vera aula di un tribunale.

CONSULENTE

I giudici, però, restano la parte più seria (senza essere seriosa) del programma. Tra l’altro, sfogliando le pagine del web, emerge facilmente che in realtà la Bernardini de Pace è stata già più volte protagonista nell’aula catodico-giudiziaria. Come consulente nello Sportello di Forum che dal 2008 va in onda nel primo pomeriggio di Rete 4, ma anche come giudice arbitro in una puntata speciale del settembre 2018 dedicata esclusivamente al tema: genitori-figli.

Condotto da ormai oltre dieci edizioni da Barbara Palombelli, sono stati davvero tanti giudici che hanno indossato la toga nella sezione principale di Forum, quella delle cause, tuttora in onda dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13 su Canale 5. Indimenticabile e immancabilmente collegato al volto e allo stile dell’altra conduttrice più amata della trasmissione, Rita Dalla Chiesa, è la figura del minuto ma ficcante giudice Santi Licheri, presidente aggiunto onorario della Corte di Cassazione, divenuto una vera icona nazional-popolare nell’ultimo quarto di secolo della sua vita, tra il 1985 e il 2009, quando, alla veneranda età di 91 anni, ha presieduto non senza intercettare l’emozione generale, la sua ultima udienza televisiva. Le sue sentenze, vissute anche come saggi e buoni consigli dai contendenti, sono diventate memorabili per franchezza e puntualità.

Dopo Licheri, tuttavia- e probabilmente proprio grazie alla sua indiscussa autorevolezza - altri nomi molto noti della Giustizia italiana si sono prestati. Basti pensare a un’altra avvocata celebre e stimatissima, tanto in tribunale quanto in tv, per il suo impegno in difesa delle donne: Tina Lagostena Bassi che ha vestito la toga di Forum dal 1998 al 2008. Memorabile anche la presenza di un altro nome autorevolissimo come il giudice Ferdinando Imposimato, pure lui presidente di Cassazione ma soprattutto famoso per aver istruito i processi legati al rapimento Moro e all’attentato a Giovanni Paolo II.

ESORDI

Dal 2006 al 2008 si è rivisto poi in uno studio televisivo, un altro avvocato divenuto famoso grazie a un programma cult come Chi l’ha visto? Luigi Di Majo che prima di affiancare la Dalla Chiesa a Mediaset aveva co-condotto a inizi anni ’90 alcune edizioni della trasmissione di RaiTre allora agli esordi, assieme a Donatella Raffai. Ancora tra i grandi giudici di Forum come non citare l’avvocato Nino Marazzita, tra i legali maggiormente impegnati nel caso dell’omicidio Pasolini, capace a Forum, dove è rimasto tra il 2013 e il 2019, di mostrare tutta la sua ironia e bonomia di uomo del sud.

Ora, dunque, non resterà che aspettare settembre per vedere come la Bernardini de Pace approccerà alle cause mediatiche di Forum. Se prevarrà la severità della toga o il brio piccante dell’abilissima comunicatrice che la Bernardini de Pace è. Da sempre assolutamente a proprio agio di fronte alle telecamere, senza neppure il bisogno di arringare.