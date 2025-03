Mediaset, mossa contro Stefano De Martino: a cosa lavora il Biscione

Mediaset sta studiando un nome a sorpresa per spodestare Stefano De Martino dal trono di miglior conduttore dei game show italiani. Soprattutto se Cologno Monzese dovesse decidere di rimpiazza Striscia la Notizia dai suoi palinsesti. Ma quali sono i nomi immaginati alla conduzione di un nuovo e inbedito format immaginato per sostituire il tg satirico ideato da Antonio Ricci? Nel short list figurano personalità del calibro di Pierpaolo Pretelli, Diletta Leotta e Fabio Rovazzi.

Intanto stasera, martedì 25 marzo, andrà in onda una nuova puntata di Stasera Tutto è Possibile su Rai 2. Nel cast del programma: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia. Il tema di questa nuova puntata sarà 'Sei un mito' e come ospiti ci saranno: Paolo Belli, Peppe Iodice, Paolo Ruffini, Aurora Leone, Flora Canto. Tra i giochi in cui dovranno cimentarsi, seguendo la sola regola di divertirsi, saranno presenti: La coppia che scoppia, Golden Step, Mimo senza fili, Rubagallina e non mancherà la mitica Stanza Inclinata. Vincenzo De Lucia, questa settimana, vestirà i panni di Milly Carlucci. Presenti, come in ogni puntata, il Panda, mascotte del programma, animato da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro.