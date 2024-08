Battiti Live come il Festivalbar, Ilary Blasi fa fare il botto a Mediaset

Klaus Davi 01 agosto 2024 a

Vi proponiamo la rubrica di Klaus Davi, Tele...Raccomando

CHI SALE (Canale 5)

Una bella sorpresa per Mediaset quella di Cornetto Battiti Live, format musicale estivo che sostanzialmente riempie il vuoto lasciato dal mitico Festivalbar che dal 1964 al 2007 ha rappresentato una sorta di Sanremo estivo e itinerante con linguaggi, tendenze musicali e coreografie decisamente dirette a un target più giovane. Il progetto Battiti Live, partito nel 2003 come esperimento di Radionorba e dal 2009 anche in diretta televisiva su Telenorba, dal 2017 va in onda anche sui canali del Biscione, prima su Italia 1 e ora su Canale 5.

I risultati sono stati finora estremamente soddisfacenti e anche questo lunedì, il primo con la concorrenza dei Giochi parigini, Ilary Blasi e Alvin hanno tenuto incollati alla tv 2.129.000 spettatori col 17.4% di share. Cornetto Battiti Live musicalmente è forse meno istituzionale del Festivalbar, ma sul palco vediamo big come Gianna Nannini, Piero Pelù, Emis Killa, Coma Cose, Rose Villain, Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Fedez e tanti altri. E non manca l’attenzione al Sud, in linea col bacino di Canale 5, che in Puglia, Campania e Sicilia supera il 25% di share. Insomma, chi a Cologno ha creduto, a partire dal direttore di rete Giancarlo Scheri, che ci fosse uno spazio per l’intrattenimento musicale, ha avuto ragione. Ora il progetto (in mancanza quasi totale di programmi concorrenziali) può solo crescere.