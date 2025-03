L'Aria che tira, Roncone punge Licheri: "Sembra arrivato lì per caso", e lui va via

06 marzo 2025 a

"Il Superbonus? Continuiamo a guardarci indietro... Intanto sta cambiando il mondo, abbiamo un Paese in ginocchio, un Paese fermo, un Paese che non ha crescita, siamo allo 0,7%, siamo a un passo dalla recessione tecnica": Ettore Licheri del Movimento 5 Stelle si è lasciato andare a questo sfogo mentre era in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7.

A rispondergli è stato Fabrizio Roncone del Corriere della Sera, ospite della trasmissione: "Però così sembra che sia arrivato stamattina lì per caso". A quel punto pare che Licheri abbia abbandonato il collegamento. Non lo si vede più sugli schermi del talk. Ma Roncone è andato avanti: "Ha fatto parte di due governi, di due esecutivi diversi, governo giallorosso e governo gialloverde, ma di cosa parliamo? Ora sembra che il problema di questo Paese si sia determinato negli ultimi due anni ma è inaccettabile questo. Cioè è proprio rovesciare la verità".

A riprendere questo spezzone di trasmissione è stato l'account ufficiale di Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, che ha rilanciato il video su Facebook e a corredo ha scritto: "Il Superbonus è stato un disastro, la verità fa male", riferendosi alla reazione piccata del pentastellato in collegamento con L'Aria che tira.