Marco Rubio con la croce sulla fronte: perché è andato così in tv

Una provocazione o una trovata per sottolineare i propri principi e soprattutto la propria fede? Il segretario di Stato Usa Marco Rubio è apparso in televisione, sull'emittente americana Fox News, con una croce sulla fronte per celebrare simbolicamente il mercoledì delle Ceneri. Nel corso dell'intervista, Rubio ha dichiarato che quella in Ucraina è "una guerra per procura tra potenze nucleari, gli Stati Uniti, che aiutano l'Ucraina, e la Russia, e deve finire". E il Cremlino ha dichiarato di concordare con le dichiarazioni del segretario di Stato americano Marco Rubio, secondo cui il conflitto in Ucraina è una "guerra per procura" tra Russia e Stati Uniti. "Siamo d’accordo", ha detto il portavoce Dmitri Peskov. "Abbiamo detto che questo è in realtà un conflitto tra la Russia e l’Occidente collettivo", ha affermato durante un briefing con la stampa. Ieri, in un’intervista rilasciata alla Fox News, Marco Rubio ha dichiarato che l’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump considera il conflitto in Ucraina come "un conflitto prolungato e in stallo". "Ciò è pienamente coerente con la posizione espressa in numerose occasioni dal nostro presidente e dal nostro ministro degli Esteri", ha affermato Peskov

Intanto Rubio, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri cipriota, Constantinos Kombos, a cui ha espresso l’apprezzamento degli Stati Uniti "per l’importante ruolo" di Cipro nel Mediterraneo orientale. Il capo della diplomazia statunitense, si legge in una nota, ha anche ringraziato le autorità di Nicosia per l’assistenza fornita nel rimpatrio dei cittadini Usa in fuga dai conflitti regionali. Le parti hanno anche discusso progetti energetici regionali, la necessità di porre fine alla guerra in Ucraina e il futuro della cooperazione militare bilaterale.