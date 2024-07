Ilary Blasi gela il pubblico a inizio trasmissione: "C'è una bruttissima notizia"

Claudio Brigliadori 24 luglio 2024 a

a

a

Ciu is meigl che uàn, assicurava in uno spot degli anni 90 un giovanissimo Stefano Accorsi, mentre nella tv d’estate spopolava il Festivalbar. I gloriosi tempi dell’analogico sono finiti per sempre, musica, canzoni, cantanti e miti oggi sono sono liquidi e durano molto meno di una stagione. Eppure, sul piccolo schermo, sono addirittura due gli show che si contendono l’eredità morale della creatura del mago Salvetti. I numeri degli ascolti, va detto, sono lontani dall’originale ma va dato atto del coraggio a Tim Summer Hits, con Carlo Conti e Andrea Delogu su Rai 1, e a Cornetto Battiti Live, che su Canale 5 martedì sera ha sbaragliato la concorrenza con 2 milioni e 323mila telespettatori per il 21,25% di share.

Sul palco di Ostuni, come sempre, la collaudata coppia Ilary Blasi e Alvin. Gli ex Sandra e Raimondo dell’Isola dei Famosi iniziano battibeccando: «Questa sera ho due sorprese: una bellissima e una bruttissima - annuncia lei, sensualissima -. Comincio con quella bellissima, ovvero, che anche stasera ci saranno tanti artisti e tanta musica. Quella bruttissima, invece, ha un nome: Alvin». Quindi via alla sfilata di note, con pezzi già stranoti che si susseguono a ripetizione. Una playlist che inevitabilmente fa concentrare più sui look degli artisti che sui loro pezzi.

"Mi sto riprendendo solo ora": il crollo di Ilary Blasi dopo Battiti Live

C’è Angelina Mango in reggiseno e leggings, un total black copiato (con diverso effetto) anche da Geolier. Mahmood sceglie il bianco e pare di assistere a un Festival di Sanremo in salsa beach, con Ostuni a sostituire la Riviera ligure. E ancora, la padrona di casa Alessandra Amoroso e la coppia di fatto Tananai-Annalisa. Si balla, e in fondo ci si può accontentare, anche se il ritmo della notte non è più lo stesso.