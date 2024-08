Fiorello, non è finita? Rai 2, tam-tam impazzito: cosa può accadere

16 agosto 2024 a

Forse che forse non è finita. Forse che forse il fulmine a ciel sereno della chiusura definitiva di Viva Rai 2, il programma super-cult condotto all'alba da Fiorello su Rai 2, potrebbe rivelarsi soltanto un bagliore. Insomma, potrebbe esserci una terza stagione...

Mauro Coruzzi, meglio conosciuto come Platinette, ha infatti suggerito una possibile evoluzione del format in una versione serale, magari in seconda serata. Ne ha parlato nella sua rubrica "I protagonisti della TV visti da Platinette" sul settimanale DiPiù Tv.

L'idea di spostare il format mattutino in una fascia oraria serale non è poi così lontana dalla realtà. Fiorello ha già sperimentato una soluzione simile durante la settimana del Festival di Sanremo, quando per due anni consecutivi ha traslocato in tarda serata, ottenendo ascolti al solito iperuranici in una fascia oraria tradizionalmente difficile per lo share.

Platinette nella sua rubrica si dice entusiasta all’idea di una possibile versione notturna del programma e ha persino suggerito un titolo: "Di notte specialmente". L’ispirazione, sostiene, arriva dritta dritta da una famosa canzone di Donatella Rettore. Platinette si spinge fino ad ipotizzare una comparsata della cantante al fianco di Fiorello, salvo poi auto-censurarsi: "Ma no, meglio non esagerare..."

Insomma, un'ipotesi, una possibilità, una voce tutt'altro che confermata. Nel frattempo, ci si continua ad interrogare su quale potrebbe essere il futuro televisivo dello showman siciliano. Fiorello, infatti, aveva salutato il pubblico affermando che "ci rivedremo alla prossima idea". Ma quell'idea, per ora, non sarebbe ancora arrivata.