La Mala milanese, la serie tv e il dato che sconvolge la città

Vi proponiamo la rubrica di Klaus Davi, Tele...Raccomando

CHI SALE (La Mala: Banditi a Milano)

Chi l’ha detto che in estate ci sono soltanto repliche? Non è esattamente così, visto che lunedì sera, in prime time su La7, è andato in onda un interessantissimo speciale sulla Milano di 40 anni fa che ha totalizzato il 5% di share. Scritta da Chiara Battistini e Piero Bernardelli, la docu-serie è una suggestiva ma centrata ricostruzione della “capitale morale” a cavallo tra gli anni 80’ e 90’. Una fase storica in cui le cosche dettavano legge, si uccideva per strada e le varie mafie si contendevano i territori di Milano e provincia a suon di pallottole.

In onda tutte e 5 le puntate partendo dalla prima che ha come focus l’arresto di Angelo Epaminonda, simbolo della mala, espressione di un sottobosco criminale che dialogava con l’alta società milanese fornendo cocaina, donne e altri “tipici” servizi proposti dalle associazioni mafiose in vari settori economici. Ma il dato che lascia di stucco trapela analizzando la penetrazione territoriale: a Milano e provincia lo speciale ha toccato l’8% di share (dati OmnnicomMediaGroup) classificandosi quarta rete della serata. Solo interesse o sintomo del fatto che la situazione non sia poi tanto cambiata rispetto a quel periodo e che la gente si senta presa in giro da una narrazione celebrativa di una città in cui i nuovi clan dettano ancora legge?