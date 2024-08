Nunzia De Girolamo, share senza precedenti a "Estate in diretta": ecco i dati

24 agosto 2024 a

Exploit per Estate in diretta con Nunzia De Girolamo, che ieri ha condotto il programma su Rai 1 in solitaria, senza il conduttore e collega Gianluca Semprini: lo share è stato del 20.74%. La trasmissione, in particolare, nel segmento Start ha catturato l'attenzione di 915.000 spettatori col 12.51% di share, numero salito a 1.284.000 col 18.10% di share nella presentazione; e infine a 1.585.000 col 20.74% di share nel programma.

In una recente intervista rilasciata a Monica Setta nella puntata di Storie di donne al bivio, che andrà in onda in prima serata martedì 27 agosto su Rai 2, la conduttrice ha parlato del suo addio alla politica: "La vita ti cade addosso. È stata la politica a lasciare me. Ero a letto con febbre alta e manine soprattutto femminili hanno deciso la mia sorte. Oggi ho cambiato mestiere. Faccio tv, ma sono sempre aperta alle novità. Chissà che succederà in futuro. Il mio sogno? Far felice Gea e sposare in chiesa mio marito Francesco Boccia. Non è detto che non lo faremo presto". Mentre sulla premier Giorgia Meloni ha detto: "Pubblicai sui social un post dopo averla vista per un caffè. Si scatenarono gli odiatori, ma se tornassi indietro lo rifarei. L’amicizia, quando è sincera, va onorata senza imbarazzo".