In Onda, Vendola forcaiolo contro Sangiuliano: "Sbagliato attendere gli sviluppi giudiziari"

06 settembre 2024 a

a

a

Altro che garantista, Nicola Vendola non ha mezze misure e nel corso del programma In Onda su La 7 è intervenuto sul caso del momento: l'affaire Maria Rosaria Boccia- Gennaro Sangiuliano. Per il presidente nazionale di Sinistra Italiana, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano non ha altra scelta: deve dare le sue dimissioni. Poco importa che il ministro le abbia volute presentare (dimissioni però respinte da Giorgia Meloni).

Secondo Nicola Vendola l'opzione è una sola: "Credo sia sbagliato attendere lo sviluppo giudiziario", in quanto per il politico si tratterebbe di "fatti di straordinaria gravità". Secondo Vendola la politica avrebbe un compito preciso ossia "ha il dovere di esprimere un giudizio autonomo di fronte a fatti che sono di una straordinaria gravità".

"Forse ha disturbato certi poteri...": complotto contro Sangiuliano, contro chi punta il dito la Mennuni

Ma non solo: per il presidente nazionale c'è un altro dettaglio per cui bisognerebbe preoccuparsi: "Non vorrei che l'aspetto macchietistico di questa storia possa offuscare il dato politico, la gravità di quello che è accaduto", ha tuonato ancora Vendola che non risparmia attacchi anche a il presidente del Consiglio: "Io penso che la Meloni si stia comportando sulla vicenda della Santanchè, su Sangiuliano e su Donzelli in maniera indecente perché difende la sua tribù". L'errore più grande per Vendola è stato quello di "non volerlo dimissionato".