Annalisa, terremoto su Canale 5: si presenta così e sbaraglia la concorrenza

Klaus Davi 08 settembre 2024 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", il programma di Klaus Davi dedicato al piccolo schermo

CHI SALE (Annalisa - Tutti in Arena)

E Annalisa sia! La cantante e autrice forse più rappresentativa delle nuove generazioni in qualche modo è tornata a casa. Giovedì sera Canale 5 ha ospitato il suo concerto all’Arena di Verona, tappa del Tutti nel vortice Tour registrata lo scorso 14 maggio.

Quasi due ore e mezza di musica in cui la savonese ha ripercorso il suo repertorio inserendo anche duetti con big nostrani come Elisa, Giorgia, Irama e Tananai. Ottimo bottino per l'ammiraglia del Biscione che ottiene la leadership del prime time con 2.203.000 spettatori e il 16.5% di share e punte sopra il 20% nel finale, riuscendo a catalizzare vagonate di under 18, attestati a picchi del 22%.

Jannik Sinner, la "mania" è ancora al top: le ultime cifre da urlo

Mediaset con questo evento ha anche dato la sua definitiva consacrazione a un’artista che fu “incubata” - come tanti altri talentuosi interpreti - nella scuola di Amici: correva l’anno 2010 quando partecipò alla decima edizione del format di Maria De Filippi classificandosi terza e aggiudicandosi il “Premio della critica giornalistica”. I talent come Amici quindi non sono solo funzionali nel breve termine, ma diventano contenitori ancora più credibili perché gli artisti, coadiuvati da Maria e dal suo staff, poi applicano la massima di Maurizio Costanzo «ti ho dato la bicicletta, ora pedala», e Annalisa si è rivelata una vera campionessa.