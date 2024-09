4 Hotel, "per la prima volta in assoluto...": clamorosa sorpresa al programma di Bruno Barbieri

08 settembre 2024 a

a

a

L'attesa è finita: inizia stasera, domenica 8 settembre, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, l'attesissima nuova stagione di Bruno Barbieri – 4 Hotel, il programma che mette in competizione albergatori italiani alla ricerca dell’eccellenza nell’ospitalità. Giunto alla sua settima edizione, il format di assoluto successo condotto ovviamente da Bruno Barbieri mantiene invariata la sua formula vincente: quattro strutture di diverse categorie e fasce di prezzo si sfidano, giudicate sia dallo stesso Barbieri che dagli albergatori concorrenti, colleghi e rivali allo stesso tempo.

Prodotta da Sky Original e realizzata da Banijay Italia, questa stagione porterà Barbieri in nuove affascinanti location. Per la prima volta, il celebre chef si sposterà in Sardegna, con due episodi girati a Cagliari e lungo la costa meridionale dell'isola. Ma le tappe della stagione toccheranno anche Genova, il Lago di Bolsena in provincia di Viterbo, la Riviera del Brenta, Napoli, Valdobbiadene e il Trentino, per un totale di otto episodi pieni di sfide e colpi di scena. Gli spettatori sono pronti a immergersi nelle avventure di questa nuova edizione, con la competizione tra albergatori più accesa che mai.

"Colpo di scena nell'ispezione": 4 Hotel comincia col botto, la scoperta lascia Barbieri di stucco

Nella puntata di debutto, Barbieri si trova nella splendida costa meridionale della Sardegna per mettere alla prova quattro hotel situati in località da sogno. Quindi, ecco chi saranno i protagonisti che si sfideranno nella prima puntata:

- Elena Sofia, direttrice del Nora Club Hotel & Spa, una struttura a 4 stelle situata a pochi passi dal mare e dal sito archeologico di Nora. L’hotel è immerso in un parco curato, con camere in stile country-chic e accesso autonomo dal giardino, offrendo agli ospiti spazi verdi privati.

- Gianmario, direttore degli Orti di Nora, un hotel rurale a Santa Margherita di Pula che punta sugli spazi all’aperto. Con due piscine, vigneti, un orto e persino animali come struzzi e alpaca, la struttura è particolarmente apprezzata dalle famiglie.

- Mattia, direttore del Capo Blu Boutique Hotel, sempre a Santa Margherita di Pula. A soli 800 metri dal mare, l’hotel si distingue per l’attenzione ai dettagli e per il design elegante delle camere e degli spazi comuni, tutti pensati per offrire il massimo del comfort.

- Gabriele, direttore dell’Hotel Stele di Nora, situato vicino al centro di Pula. La struttura si sviluppa su due piani: al primo si trovano le camere, mentre al secondo c’è una piscina con spiaggia artificiale e un cocktail bar con vista panoramica.

Una stagione che si annuncia ricca di emozioni e sorprese, con albergatori pronti a tutto pur di aggiudicarsi il titolo di miglior struttura. Un programma, 4 Hotel, che ormai si è ritagliato uno spazio importante nel panorama televisivo italiano.