Temptations Island, degrado Anna-Alfred: "Animali, vogliono riprodursi", "Se provi il nero..."

Colpa di Alfredo, cantava Vasco. No, colpa di Alfred, diranno i telespettatori e soprattutto le telespettatrici di Temptation Island. La prima puntata dell’edizione settembrina del reality di Canale 5 dedicato alle corna, pardon alle coppie riparte con il botto e con un duo iconico: Anna e Alfred. La prima, con un pugno di fulminanti battute auto-ironiche, si guadegnerà forse un posto sul palco di un comedy show in seconda serata. Il secondo si già aggiudicato la palma di erede di Tony, il disastroso fidanzato della scorsa stagione (parliamo giusto di un paio di mesi fa).

La trama, se così si può dire, è piuttosto ripetitiva: il ragazzo ci prova con la single e la ragazza lo guarda a distanza, imprecando. «Babbo Natale ha già la sua renna, io!», è la frase-cult pronunciata da Anna, sconcertata nel vedere in video il flirt tra Alfred e la tentatrice Sofia. Massaggi, abbracci, baci e bacetti in un crescendo di attrazione fisica. «Questi fra 20 giorni fanno il baby shower, mi inviteranno?», se la ride amaramente la compagna, che poi sbotta: «Sono animali, vogliono soltanto riprodursi. Ma non riprudetevi!». Proprio così, con verbo sbagliato si spera per troppa foga. Quindi l’anatema: «Fareste nascere creature già rovinate!». Siamo dalle parti di Rosemary’s Baby, insomma.

Qualche segnale di infedeltà c’era anche a casa: «Ogni volta che esce, non mi risponde al telefono. Io non vado a dormire finché non torna perché non mi sento serena». E Alfred? Con la single Sofia a cui piace il cioccolato si gioca la carta della seduzione di classe: “Once you go black, you never come back” («Quando provi il nero, non torni più indietro»), le ripete. E quando i due si sfiorano sempre più intensamente, Anna sospira: «Ho visto molti film iniziare così». Già?