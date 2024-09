L'aria che tira, Ettore Licheri perde il controllo in diretta tv: "Questo mi fa incaz**e"

18 settembre 2024 a

a

a

C'è nervosismo dalle parti del campo largo. E la sfuriata di Ettore Licheri in diretta tv a L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo, dimostra ancora una volta che i successi portati a casa dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni non sono andati giù al centrosinistra. L'esponente del Movimento Cinque Stelle, incalzato dal conduttore sulla nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo con delega alla Coesione e alle Riforme per la Commissione europea, si è lasciato andare a uno sfogo senza precedenti. Nel mirino proprio la leader di Fratelli d'Italia e il frame sul patriottismo.

"Io sono indignato perché capisco il gioco delle parti... questa lezione di italianità, quando questa donna (Giorgia Meloni, ndr) non ha votato per ben due volte il Pnrr astenendosi- ha tuonato Licheri -. È in quel gruppo parlamentare sapete chi c'era? C'era Raffaele Fitto. Cioè questa donna pretende di dare lezioni a casa sua di italianità quando oggi lei si regge su quei 209 miliardi che ha portato a casa il presidente Conte e nonostante questo lei parlava di una truffa a danno dell'Italia. E adesso viene qui a dirci: 'Adesso vi insegno io che cos'è l'interesse nazionale'. È stata la prima a calpestare l'interesse nazionale. Questo - ha poi concluso - mi fa incaz***e".

L'esponente del M5s si è poi scusato con il conduttori e con gli latri ospiti presenti per la sua sfuriata contro Giorgia Meloni. E lo stesso David Parenzo, forse per abbassare la tensione in studio, ha ricordato come quando si ha la passione per la politica a volte si eccede nei giudizi e negli interventi contro gli avversari.