David Parenzo, l'intervista al legale di Sangiuliano? Un clamoroso fiasco

Continua la crociata personale di David Parenzo sul caso che ha coinvolto l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e l'imprenditrice campana Maria Rosaria Boccia. Il conduttore di L'aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7, è rimasto uno dei pochi a voler insistere sulla vicenda. Soprattutto dopo che Sangiuliano ha presentato le sue dimissioni al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dopo che molti altri suoi colleghi hanno deciso di lasciare perdere lady Pompei e le sue illazioni contro il governo.

Ma alla fine David Parenzo fa il suo mestiere. E, in occasione di una nuova puntata della sua trasmissione mattutina, ha deciso di ricontattare a telefono Salvatore Sica, l'avvocato difensore di Gennaro Sangiuliano. L'intervista - se così si può definire - è povera di sostanza e di pathos. Il legale, in accordo col suo assistito, sta mantenendo la linea del silenzio dopo la denuncia presentata nei confronti di Maria Rosaria Boccia. Ma il conduttore ha deciso comunque di insistere, prendendosi però un palo clamoroso.

Maria Rosaria Boccia, David Parenzo spudorato: ecco cosa s'inventa oggi, 20 settembre

"Avete presentato questo esposto-denuncia alla fine", ha domandato Parenzo. "Sì, però non posso rilasciare dichiarazioni, ho il blocco totale". Ma il giornalista ha insistito: "Vorrei capire questa cosa delle pressioni illecite, delle chat". E l'avvocato ha tenuto il punto: "Ehm, non posso spiegarle, davvero. Non mi faccia dire niente. Appena potrò, le dirò tutto".