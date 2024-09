L'aria che tira, la presa di Cicalone rischia di far soffocare Parenzo: "Datemi dell'acqua"

26 settembre 2024 a

Simone Cicalone è tornato ospite a L'aria che tira, il talk show di La7 condotto da David Parenzo. Lo youtuber, diventato celebre sui social grazie ai suoi video in cui si mostra mentre blocca i borseggiatori nelle stazioni metropolitane di Milano e Roma, è stato invitato per affrontare il tema della criminalità nelle città del nostro Paese. E il conduttore ne ha approfittato per riproporre al suo pubblico la famosa "presa" di Cicalone.

"Io non vorrei che questo diventasse un modello, se poi qualcuno si fa male - ha spiegato Parenzo ai suoi telespettatori -. Per fare gli arresti delle persone, lei fa le 'prese'. Com'era quella mossa che mi ha fatto l'altra volta?". Cicalone ha subito raccolto l'invito del conduttore e lo ha sottoposto alla sua mossa di arti marziali. Il giornalista, inerme, ha rischiato di soffocare sotto il braccio dell'ex pugile. Dopo che lo youtuber lo ha rilasciato, Parenzo ha tossito un paio di volte e poi si è concesso un sorso d'acqua.

"Queste cose dovrebbe essere lasciate alle forze dell'ordine. Non c'è il rischio che la situazione le sfugga di mano?", ha domandato Parenzo. "Dove io sono stato oggetto di violenza, ho cercato di immobilizzare chi mi ha fatto violenza - ha replicato Cicalone -. Questo credo sia la normalità. Questa presa che ho fatto a Parenzo ha due fasi. La prima è di controllo, la seconda è di annullamento ovvero lo svenimento. Io non l'ho mai utilizzata nella seconda fase, ma solo come controllo. Se vuoi il loro soccorso - ha poi concluso - devi prima immobilizzare il tuo aggressore per evitare danni maggiori".