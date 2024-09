De Martino contro Amadeus, una questione di soldi: perché la sfida costa carissima

27 settembre 2024 a

Sia ad Affari Tuoi, la trasmissione condotta da Stefano De Martino su Rai 1, sia a Chissà chi è, il game show condotto da Amadeus sul Nove, le prime puntate sono state segnate da vittorie record. Ieri, per esempio, giovedì 26 settembre, i concorrenti del "gioco dei pacchi" sono riusciti a portarsi a casa il premio più alto previsto dal programma, 300mila euro. E qualcosa di simile è avvenuto sulla rete concorrente. Basti pensare che in sole cinque puntate di Chissà chi è sono stati vinti 499mila euro, quasi 100mila a puntata. Ad Affari Tuoi, invece, in 23 puntate il bottino per i concorrenti è stato di 1.113.230 euro. Quasi 50mila euro a puntata. Cifre che non possono non far impallidire Discovery e viale Mazzini.

Per quel che riguarda gli ascolti, invece, il "gioco dei pacchi" su Rai 1 sta andando molto meglio del format di Amadeus sul Nove. Non è escluso, comunque, che puntate come quella di giovedì in cui sono stati vinti 300mila euro possano aiutare la trasmissione a vincere la sfida auditel, creando più tensione attorno alla fine della partita. A incassare il premio più alto è stata Ornella, la pacchista della Sicilia che, secondo i telespettatori, avrebbe giocato benissimo. "Una delle puntate più belle di sempre", ha scritto qualcuno sui social. "Da domani non ci sarò più", ha invece scherzato De Martino dopo il grande premio vinto dalla concorrente. Tornando ai numeri, se Affari Tuoi è stato visto da 5.402.000 telespettatori, con uno share del 26,4%; sul Nove invece Chissà Chi è ha ottenuto 745.000 telespettatori e il 3,7% di share.