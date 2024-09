Grande Fratello, Jessica Morlacchi incontenibile: "Questo ragazzino lo sbatto al muro"

28 settembre 2024 a

Gli ormoni nella casa del Grande Fratello sono alle stelle. Dopo le nottate scorse dove alcuni concorrenti si sono lasciati andare a confidenze molto intime sul tema sessualità, ora, a finire sotto i riflettori sono alcune dichiarazioni davvero hot rilasciate dalla cantante Jessica Morlacchi su il giovane parrucchiere di 24 anni Luca Giglioli con cui la donna sembra avere una particolare affinità.

"Io questo ragazzino, prima o poi, lo sbatto al muro - è questa la confessione di Jessica -. Non trovano neanche la maglietta, secondo me. Io lo lego lui a breve", esterna alle altre due concorrenti del Gf Ilaria Clementi e Mariavittoria Minchetti. Parole quelle usate dalla gieffina che hanno fatto immediatamente il giro del web e c'è chi quell'espressione l'ha trovata alquanto fuori luogo, soprattutto alla luce di quanto accaduto tempo fa a Memo Remigi per colpa dell'ex cantante Jessica Morlacchi.

L' 84enne fu allontanato dal programma di Rai Uno Oggi è un altro giorno dopo l'accusa di molestie nei confronti della concorrente. E su X c'è anche chi fa notare come vengano sempre utilizatti due pesi e due misure. "Immaginate se sta roba l’avesse detta un uomo… boh qualcuno le deve cucire la bocca perché veramente questo fa schifo". Insomma, quello di quest'anno sembra essere un Gf a luci rosse.