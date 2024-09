Affari Tuoi, De Martino trascina i giovani davanti alla tv: il dato che spiega tutto

Klaus Davi 29 settembre 2024 a

CHI SALE (“Affari tuoi”)

Sulla conduzione di Stefano De Martino di Affari tuoi abbiamo letto di tutto di più. Sicuramente si tratta di un format forte che prevale sulle caratteristiche del conduttore. Infatti padroni di casa sono stati tra gli altri big come Paolo Bonolis, Carlo Conti, Antonella Clerici, Flavio Insinna e Amadeus e nel corso degli oltre vent’anni di esistenza la trasmissione è stata quasi sempre leader dell’access. De Martino, al timone dal 2 settembre, non solo ha consolidato la leadership del game show ma sta progressivamente ringiovanendo il profilo del pubblico. Secondo OmnicomMediaGroup aumentano infatti i giovani e giovani adulti con i 15/19 anni e i 20/24 anni sopra il 20% e i 25/34 anni al 22%.

Certo, è un processo lento per un canale come Rai 1 tradizionalmente dominato dagli over 65 oltre il 24% di share, ma, vuoi per i programmi condotti finora, in particolare Stasera tutto è possibile su Rai 2, vuoi che De Martino può contare sul seguito dei fan di Amici e vuoi anche per alcune sue vicende che occupano i siti di gossip. Difficile pensare che di tutto questo il marketing Rai non abbia tenuto conto anche se ogni cambio è una scommessa e nulla è scontato. Entro Natale sarà possibile trarre un bilancio quali-quantitativo ma intanto lo showman campano sta portando ottimi risultati.