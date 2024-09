Verissimo, Gianni Sperti rivela: "Sono stato truffato, ecco da chi"

29 settembre 2024 a

a

a

"Io sono stato truffato": Gianni Sperti, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha parlato di una brutta esperienza vissuta nel 2005, dopo la vittoria del reality La Talpa. "A truffarmi - ha rivelato - sono state due persone che per me erano amiche ed è per questo che riuscirei a sopportare un tradimento d'amore piuttosto che uno di amicizia. Dall'amico non ti aspetti di essere tradito. Quando ho scoperto tutto sono rimasto solo con i soldi che bastavano per saldare un debito che non sapevo di avere".

Parlando dei truffatori, poi, ha aggiunto: "Queste persone hanno un modus operandi particolare. Ho scoperto che lo hanno fatto svariate volte, abbiamo scoperto con l'avvocato che hanno truffato tantissime persone: entrano nella tua vita, ne fanno parte tutto il tempo, entrano a far parte della famiglia e poi succede che mi sono svegliato un giorno, ho iniziato a fare domande e cercare risposte, poi la sparizione di queste persone perché una mia amica che lavora in banca mi chiama e mi avverte: 'Guardati le tue cose'. Per me è stata una frase che non riuscivo proprio a capire, io chiamo questa persona e lei si arrabbia perché la banca non avrebbe dovuto chiamare me per questioni burocratiche, se ne occupava sempre lei che per me era come un'agente, le delegavo tutto".

"Voi avete dei problemi": De Filippi, sfogo senza precedenti contro Tina e Gianni Sperti

A quella situazione è poi seguito un periodo di seria difficoltà: "C'è stato un momento in cui ero completamente senza soldi, non riuscivo neanche a fare la benzina alla moto. Lì c'è stato papà che mi ha aiutato. All'epoca per fortuna lavoravo, facevo Uomini e Donne e Amici, mi sono ripreso abbastanza velocemente a livello economico, ma a livello emotivo no. Oggi non mi fido di nessuno, non ho nessuno che gestisce il mio lavoro, i miei social, ho studiato per gestire le mie cose e i miei contratti". Di recente, inoltre, l'ex ballerino ha anche sofferto di depressione: "È successo due anni fa quando ho iniziato a piangere ininterrottamente tutti i giorni. Trattenevo l'ansia e le lacrime durante le puntate di Uomini e Donne e quando Maria De Filippi annunciava il momento del ballo io uscivo fuori e piangevo. Il motivo? Le forti delusioni della vita che mi hanno chiuso molto, ho paura delle persone che mi circondano perché non mi fido più di nessuno. La terapia mi ha aiutato tanto e oggi sto meglio".