Verissimo, Tina Cipollari cerca un marito: "Solo compagnia, niente sesso"

"Sì, torno sul trono dopo più di 25 anni. La mia prima esperienza è sicuramente stata diversa perché ero più immatura, più giovane. Io oggi cerco un uomo completo, non cerco uno con grilli per la testa - ha detto -. Dalle richieste che ho fatto, qualcuno potrebbe pensare che le mie richieste siano state fatte basandomi solo sulla ricchezza e il lato materiale. Ovviamente, prima arriva l'amore, l'attenzione e tutto ma, poi, ci deve essere anche il lato materiale perché vorrei viaggiare. Niente sesso , però, vorrei più una compagnia, un uomo con cui girare il mondo e magari senza figli perché non voglio complicazioni, poi, se ce li ha grandi e che vivono in Nuova Zelanda va bene lo stesso".

Tina ha poi raccontato di Kikò, suo primo marito e padre dei suoi figli: "A un certo punto, entrambi ci siamo resi conto che tra noi non c'era più quella passione, quel sentimento di prima e abbiamo deciso di separarci. Andiamo più d'accordo adesso di prima quando eravamo sposati, tant'è che quando le persone ci vedono in giro ci chiedono sempre se siamo tornati insieme? Io non sono mai stata quell'innamorata che ha fatto follie per amore, nemmeno per mio marito. Sono stata innamorata sì, in maniera lieve, però, mai follemente".