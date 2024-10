Ciao Maschio, rivincita per Nunzia De Girolamo: dove volano gli ascolti

Klaus Davi 01 ottobre 2024 a

Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Ciao Maschio / Rai 1)

Ottimo avvio di stagione per il talk “intimista” condotto da Nunzia De Girolamo nella seconda serata del sabato di Rai 1 dal titolo provocatorio Ciao Maschio. Un claim ispirato alle inchieste del Tg2 anni 90 che proprio sulla crisi della “virilità” tradizionale dedicava uno storico speciale. De Girolamo si ispira in parte al modello Harem che per decenni ha occupato il late night di Rai 3, con una formula diversa. Ospiti di sabato Massimo Boldi, Mirko Frezza ed Edoardo Stoppa. Un mix che ha coinvolto punte di 700mila persone con media share del 16.6% e picchi al 18%, in gran parte donne ma non solo.

A dominare la narrativa, l’autodafé di Boldi che ha parlato con passaggi sinceri e coinvolgenti del suo rapporto con Silvio Berlusconi paragonandosi a Giuda per aver tradito negli anni 80 Mediaset passando alla Rai. Una metafora che sarebbe piaciuta sicuramente all’ex premier. Bene han fatto gli autori a puntare sul tema del perdono, nella migliore tradizione di Catherine Spaak. Diversamente dall’attrice-conduttrice, Nunzia preferisce un registro ironico con le domande finali agli ospiti che sfociano, anche in virtù dell’ora tarda, nella sfera più intima. Simpaticissimo “Cipollino” che, parlando dei nomignoli più strani ricevuti a letto da una donna, è esploso in un milanesissimo “pirla”.