Striscia la Notizia, Fedez sbrocca contro Staffelli: "Ti querelo", attimi di caos

Non è andata bene la consegna dell'ultimo Tapiro d'oro (il 14esimo) a Fedez: Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia, ha raggiunto il rapper a Milano per dargli il premio del tg satirico dopo l’arresto, nell’ambito dell'inchiesta sulle curve di Milan e Inter, di due ultrà rossoneri a lui molto vicini. "Siamo venuti a portare il Tapiro perché abbiamo visto che hanno arrestato il suo guardiaspalle factotum. Adesso come farà ad andare a fare le risse senza di lui?", gli ha chiesto Staffelli. E il rapper ha perso le staffe: "Adesso ti becchi anche una bella querela. Io non sono indagato di nulla".

In un secondo momento, poi, l’inviato si è soffermato sulla questione delle bibite Boem, che Fedez ha ideato in collaborazione con il collega Lazza e che pare volesse vendere all’interno dello stadio San Siro. Su questo punto il rapper ha replicato: “Cosa c’è di illegale? Mi stai contestando un reato? Ora fammi andare”. Infine, quando Staffelli gli ha chiesto se quella con Chiara Ferragni fosse davvero una relazione aperta, come sostenuto da Taylor Mega in un'intervista a Le Iene. A quella domanda, però, Fedez ha preferito non rispondere. Ed è scappato via dicendo: "Ci sentiamo dopo". La reazione del rapper è stata diversa da quella che invece ha avuto nei giorni scorsi, quando ha ricevuto il tapiro per il dissing con Tony Effe. Questa volta il cantante è apparso meno disponibile e propenso allo scherzo.

