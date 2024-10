Domenica In, Luca Barbareschi crolla in lacrime: "In questo periodo della mia vita..."

06 ottobre 2024 a

La nuova puntata di Domenica In è stata aperta con alcuni dei protagonisti di Ballando con le Stelle. Mara Venier ha accolto nel suo salotto televisivo Luca Barbareschi, Francesco Paolantoni e Anna Lou Castoldi con i rispettivi ballerini. E la conduttrice ha chiesto a Barbareschi il motivo per cui, nelle prime due puntate dello show condotto da Milly Carlucci si sia commosso così tanto e l'attore, nuovamente con gli occhi lucidi, ha spiegato il perché.

Barbareschi si è commosso dopo che gli sono state mostrate alcune sue clip e il suo percorso fino ad adesso, a Ballando con le Stelle: "Non è emozione quella che vedete" ha detto "è che a un certo punto uno si accetta per quello che è. Io ho passato una vita a sfidare me stesso, a cercare di essere sempre il migliore e di dimostrare qualcosa a qualcuno. Adesso, sono in un periodo della mia vita in cui sento che non devo più dimostrare niente a nessuno, voglio solo essere me stesso e divertirmi".

Luca Barbareschi ha, poi, spiegato come lo stiano sostenendo i suoi figli in questo percorso: "I mie figli più piccoli sono molto affettuosi con me, quelli grandi un po’ meno ma forse è anche colpa mia perché quando li ho avuti non avevo molto tempo per loro, dovevo 'mangiare', lavorare, io mi mantengo da solo da quando ho 18 anni".