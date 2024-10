Che tempo che fa, da Fazio si gioca ad attaccare SalvinI: "Non credo che guardi la trasmissione"

06 ottobre 2024 a

È ripartito Che tempo che fa, il programma in onda sul Nove e condotto da Fabio Fazio. E con esso è ripartito anche il plotone di esecuzione contro il centrodestra e il governo. Questa volta il bersaglio è Matteo Salvini. Gli ospiti presenti in studio hanno pressoché lo stesso giudizio sul segretario della Lega. Se qualcosa non funziona in Italia la colpa è sua. Come in occasione del chiodo che ha bloccato la circolazione dei treni nei giorni scorsi. Un incidente che sembra difficile da attribuire al vicepremier.

"Facciamo una piccola proposta a Salvini e visto che viene dalla tua trasmissione sarà sicuramente accolta - ha iniziato Ferruccio De Bortoli -. Così come ha dedicato tante giornate al ponte ed è molto presente sui social network, fare una giornata totalmente dedicata al trasporto ferroviario a cominciare soprattutto dai pendolari. Dare la colpa all'operai per un chiodo...". Ma Fazio, da buon conduttore, ha stoppa il suo ospite: "Io non credo che Salvini guardi questa trasmissione". Risatine imbarazzanti in studio. "Magari glielo riferiscono", il commento sarcastico di Massimo Giannini.

Poi l'editorialista di Repubblica si prende la scena. "Il problema è il ministro. Matteo Salvini è il ministro competente per i trasporti e non se ne occupa- ha tuonato il giornalista -. Il problema vero è che nessuno gli fa pagare pegno. Normalmente quando una rete di trasporti non funziona è chiaro che chi ne ha la responsabilità politica e anche tecnica ne deve rispondere. Abbiamo un problema di priorità e continuiamo a parlare del ponte sullo stretto. Vogliamo resettarci un momento e smettere di fare propaganda? Guardiamo ai problemi reali che il cittadino - ha concluso - vive ogni giorno sulla propria pelle".