4 di Sera, lite tra Paolo Cento e Andrea Delmastro: "Ma come si fa a dire pacifico?"

Paolo Cento copia e incolla la posizione di Elly Schlein sugli scontri di piazza di sabato scorso. Come è noto i pro-Pal hanno dato vita a violenze inaudite sui poliziotti. Ma una parte della sinistra, incluso il Pd con la segretaria, ha definito "perlopiù pacifiche le manifestazioni".

E così a 4 di Sera, il talk show di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, nella puntata di questa sera, lunedì 7 ottobre, è arrivata la presa di posizione di Paolo Cento: "È stata una manifestazione per il 99% pacifica". Una frase sconcertante se rapportata ai numeri che segnalano 34 agenti feriti in poche ore. Ad ascoltare le parole di Cento in collegamento c'è il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro: "Ma come si può dire pacifica? Come?!", ha affermato con forza portandosi le mani sul volto mostrando tutto il suo dissenso.

Intanto nonostante la prescrizione del questore di Torino che ha vietato le manifestazioni nel capoluogo piemontese per oggi, giorno dell’anniversario dell’attacco terroristico a Israele, circa un migliaio di manifestanti si sono radunati in piazza Castello e ora al grido di ’Free Palestine' si sono mossi in corteo. "Ci volevano fermare, anzi non ci volevano neanche ma noi oggi lo stiamo dicendo chiaramente Torino sa da chi parte stare e si riprende la città: oggi Torino è a fianco del popolo palestinese e della sua resistenza", stanno gridando al megafono i manifestanti che ora hanno imboccato via Po dopo che è stato lanciato un petardo vicino alle forze dell’ordine che stanno presidiando il centro città.