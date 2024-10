L'aria che tira, la rivelazione di Elly Schlein sul duetto con J-Ax: "Un like contro Meloni"

10 ottobre 2024 a

a

a

Dopo la performance sul palco del forum di Assago con J-Ax, Elly Schlein è tornata a fare il suo mestiere: la segretaria del Partito democratico. Ma la sua esibizione canora in quel di Milano sta facendo molto discutere. Ospite di David Parenzo a L'aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7, la dem ha raccontato ai telespettatori come è nata l'idea di duettare con il rapper. I due si conoscono e si stimano da tempo. E sarebbe stato proprio un intervento in Parlamento della Schlein a far scattare la scintilla con l'artista milanese.

"'Così com'è' è il primo cd che ho avuto nella mia vita - ha spiegato Elly Schlein -. Avevo 11 anni e con J-Ax ci siamo conosciuti perché mi aveva messo un like a un intervento che feci in aula con Giorgia Meloni per sostenere il salario minimo. E da lì gli ho scritto citando i loro primi pezzi dei loro primi album. Quando mi è arrivato questo invito, non ho potuto rifiutare perché non mi era mai capitato. Non avevo mai cantato in vita mia, anzi. Ieri arrivavo dal Parlamento e ho finito alle sei con un intervento duro sui temi del lavoro e appena in tempo sono arrivata. Non ho potuto neanche provare - ha poi aggiunto -, mi sono buttata".

Come si è ridotta Elly Schlein, imbarazzo Pd: sale sul palco con J-Ax e canta, video virale | Guarda

A quel punto Parenzo, come in un classico colloquio di lavoro, ha chiesto alla dem come si vede tra 10 anni. E la risposta ha lasciato tutti stupefatti. "Io in realtà sono un'aspirante regista, che probabilmente aspirerà per tutta la vita - ha confessato la Schlein -. Penso che la politica sia davvero l'unico contratto a termine che ci dovrebbe essere finché possiamo essere utili al Paese e poi si vedrà. Me ne occuperò a tempo debito". E sulle parole della Schlein è intervenuto il vicesegretario della Lega Andrea Crippa: "Schlein non ha avuto tempo per andare in Sinagoga il 7 ottobre, ma ha preferito cantare una canzoncina a un concerto con J-Ax, due giorni dopo", dice. "E ora - riprende - rivela di volere fare la regista. Peggio di lei ci sono soltanto i media italiani che proteggono la loro amata sinistra, ridimensionando questi episodi imbarazzanti".