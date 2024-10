Reazione a Catena, terzetto linciato a tempo record: "Raccomandati", "Inguardabili", "I peggiori"

11 ottobre 2024 a

A Reazione a Catena abbiamo dei nuovi campioni, i quali rispondono al nome de Gli Sconcertati: loro infatti hanno eliminato i Mici di Mare, giovanissimo terzetto di ormai ex-campioni, e si sono aggiudicati il primo montepremi. Insomma, vittoria al primo tentativo nel game-show condotto da Pino Insegno, ogni sera, su Rai 1.

Ma come sempre, anche nella puntata trasmessa giovedì 10 ottobre, il pubblico sui social non ha apprezzato particolarmente la performance delle due squadre, che non hanno brillato durante la partita.

Ma procediamo con ordine. I Mici di Mare - Giovanni, Filippo e Lorenzo, tre amici liguri - sono stati sfidati dagli Sconcertati, ossia Gabriele, Fabio e Walter, tre amici della provincia di Milano. Il nome curioso del gruppo deriva da un concerto che dovevano vedere insieme, ma che è stato annullato all'ultimo minuto. Da lì, la decisione di partecipare al casting del programma condotto da Pino Insegno su Rai 1. Motivaziona assai peculiare.

Il punto è che nessuna delle due squadre ha offerto una prestazione brillante (eufemismo). I Mici di Mare, partendo con un vantaggio di 65 secondi nell'Ultima Intesa, sono riusciti a indovinare solo tre parole, un risultato piuttosto sconcertante (e chi segue il format sa benissimo di cosa stiamo parlando). Tuttavia, anche gli Sconcertati non hanno per certo brillato, sebbene siano riusciti, con fatica, ad azzeccare cinque parole e vincere, accedendo così all'Ultima Catena. I commenti sui social non si sono fatti attendere: "Fanno a gara a chi è più asino", questo uno tra i commenti più gentili.

Arrivati al gioco finale con un montepremi di 136mila euro, la catena da risolvere è apparsa piuttosto semplice, come notato da molti telespettatori sui social. Qualcuno ha ironizzato: "Mi sembra che gli autori si siano dotati di bontà, resisi conto delle capacità altissime dei concorrenti". Il paragone con le Volta Pagina, campionesse precedenti, era inevitabile. Un utente ha scritto: "Vedendo i campioni che si stanno susseguendo, è PALESE perché hanno dovuto far andare via le #Voltapagina. Visto il livello delle nuove squadre, sarebbero state in carica fino al 2045, senza ovviamente nulla togliere alla loro innegabile bravura". Un altro ha aggiunto: "Rispondo a quelli che continuano a rompere con il fatto che Le Volta Pagina urlavano ecc., almeno loro una cultura l’avevano". Alcuni hanno sottolineato la semplicità dell'Ultima Catena, notando con sarcasmo: "Per fortuna che erano facilitate le Volta Pagina…". E qualcuno ha commentato: "Con fatica fanno 4-5 parole! Adesso è inguardabile! Abituati alla raffica delle voltapagina… è noioso".

Tant'è, nel consueto diluvio di cinguettii polemici, la partita è andata avanti. Gli Sconcertati, dopo diversi errori, si sono trovati con 4.250 euro da giocarsi sull'ultima parola, legata al termine "Piccolo", con le lettere iniziali "Sc" e l'ultima "a". Hanno comprato l'indizio "Prima", e la loro risposta è stata "Scala", che si è rivelata corretta. Un termine piuttosto semplice da individuare, bisogna ammetterlo. I nuovi campioni hanno portato a casa 2.125 euro, una somma inferiore al montepremi iniziale.

Ovviamente, sui social in generale e su X in particolare (X è il terreno elettivo dei commentatori di Reazione a Catena, nonché dei complottisti televisivi), le critiche si inseguivano senza soluzione di continuità. Molti spettatori hanno commentato la facilità della soluzione finale. "Difficile vero? Anche questi sono raccomandati perché non urlano e sono simpatici?", ha scritto un utente, continuando il confronto con le Volta Pagina. "Gli hanno fatto un regalo", ha aggiunto un altro. L'uscita di scena dei Mici di Mare, invece, è stata accolta con un certo sollievo: "Comunque meglio loro che i soporiferi", si legge in un commento su X, e qualcuno si consola con ironia: "I Mici di Mare eliminati stasera erano di un’ignoranza imbarazzante, non possono fare di peggio". Amen.