Affari Tuoi, De Martino: "Nemmeno più i soldi per il pennarello", parole clamorose

14 ottobre 2024 a

a

a

Tante le vincite in questa nuova edizione di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Da quando è ricominciata la trasmissione, i concorrenti in gara hanno vinto cifre altissime. Con l'eccesso di premi rossi che ptrebbe aver preoccupato i vertici Rai. Qualche settimana fa, ai microfoni del podcast Tintoria, l'ex conduttore di Affari Tuoi, Max Giusti, aveva rivelato che c'è un budget predefinito che non dovrebbe essere superato.

Ai suoi tempi, in particolare, si potevano spendere in media 33mila euro a puntata. "A volte ho visto dei dirigenti Rai andare via dopo i 500mila che piangevano perché non sapevano come fare", ha svelato Giusti. Per quel che riguarda De Martino, invece, nella puntata del programma andata in onda il 13 ottobre, ha scherzato sul fatto che avesse un pennarello scarico: "Non so se avete notato, a furia di vincere non abbiamo nemmeno più i soldi per il pennarello. Al primo assegno è già finito l'inchiostro, stiamo raschiando il fondo del barile". Una semplice battuta o un modo per spegnere le polemiche sul nascere?

"Non voleva nemmeno entrare". Blitz-De Martino, grosso imbarazzo: chi è questa donna in prima fila

Nella puntata andata in onda ieri, domenica 13 ottobre, a far discutere è stato anche un commento che la concorrente della Campania ha fatto sul fondoschiena del conduttore: "Il tuo è bellissimo". Con De Martino che scherzosamente ha risposto: "Sei senza alcun pudore".