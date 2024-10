L'Aria che tira, Barbacetto contro Toti: "Sono imbarazzato a sentirmi fare la morale da lui"

16 ottobre 2024 a

"Sono imbarazzato a sentirmi fare la morale da uno che ha appena patteggiato una pena da 2 anni e un mese per corruzione": Gianni Barbacetto lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7, riferendosi all'ex governatore della Liguria, Giovanni Toti, ospite in studio. "Non mi faccio fare la lezione da uno che ha ammesso in qualche modo la corruzione - ha proseguito il giornalista del Fatto Quotidiano -. Il patteggiamento è deciso da un giudice. Il giudice ha l'obbligo, per l'articolo 129 del codice di procedura penale, di vedere se per caso c'è prima il proscioglimento, cioè deve decidere prima se lo ritiene innocente, se non lo ritiene accetta il patteggiamento".

Per questo, ha continuato Barbacetto, "il patteggiamento è un'ammissione di responsabilità, il patteggiamento per un reato così grave come la corruzione per esercizio della funzione...". Poi, rivolgendosi a Toti: "Lei ha studiato, lo sa bene ma fa finta di non saperlo. Cosa significa corruzione per esercizio della funzione? Significa: io ti do delle cose, anche legittime, ma tu in cambio mi finanzi, mi dai dei soldi".

L'attacco gratuito nei confronti dell'ex presidente della Liguria, poi, è andato avanti: "Lui ha messo la sua carica di presidente della regione a servizio degli imprenditori per avere soldi e finanziamenti, questo è inaccettabile, così come è inaccettabile stare qui a farsi fare la morale da questo personaggio, quindi scusatemi io me ne vado, non voglio far parte di questo teatrino". A quel punto Barbacetto si è tolto gli auricolari e ha abbandonato il collegamento. "Non c'è nessuna santificazione, Toti ha pagato, ha fatto un patteggiamento - ha commentato sconcertato Parenzo - possiamo anche introdurre la pena di morte se vogliamo...".

