Luca Barbareschi, il dramma: "Mamma mi ha abbandonato quando avevo 6 anni, tutto nasce da lì"

"Mi chiedo se io sia un bluff". Luca Barbareschi ha aperto il suo cuore nel corso di questa edizione di Ballando con le stelle. Il concorrente è stato definito dalla giudice Selvaggia Lucarelli "l'uomo migliore di quest'edizione". Il motivo? È capace di mostrarsi per ciò che è "senza maschere o sovrastrutture". Barbareschi, infatti, non ha nascosto le sue fragilità. E nella clip che ha preceduto la sua esibizione, si è lasciato andare a rivelazioni molto personali, il tutto su Rai 1, nello studio di Milly Carlucci.

"È un momento pericoloso. Quando sto per vincere o vinco qualcosa, scatta un meccanismo in me che mi fa pensare che non merito quella cosa lì. Nel momento di successo io metto un freno". La sua insegnante di ballo Alessandra Tripoli lo ha descritto come un auto-sabotatore: "Io spero che piano piano accetti di essere amato, di ricevere quell'amore che non ha avuto da sua madre, quando qualcosa di bello arriva vuole rovinarlo".

"Tutto quello che faccio nasce da un grande dolore - ha spiegato Barbareschi -. Mia madre mi ha abbandonato quando avevo sei anni, sarò dannato per tutta la vita. Nonostante le conferme, un ufficio di quattro piani e tutti i premi penso di essere un bluff - ha poi aggiunto -, me lo chiedo ancora" ha confessato il concorrente. In conclusione ha chiarito di dedicare il suo percorso nel programma ai suoi figli: "Non deluderei i miei figli e non li tradirei come ha fatto mia madre con me".