Tale e Quale Show, "napoletano o swahili?": la stroncatura fa calare il gelo

19 ottobre 2024 a

a

a

"Molte stonature e non so se quello che hai cantato era napoletano o swahili. Non avevi energia": una vera e propria stroncatura quella di Malgioglio nei confronti del comico Massimo Bagnato, che ha vestito i panni di Geolier cantando “I p' me, tu p' te”, nello studio di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1. Il cantante ha espresso un giudizio piuttosto negativo della performance, aggiungendo anche che "Geolier si muove molto di più ed è più sensuale".

Più morbidi i giudizi degli altri due membri della giuria, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi. Questi ultimi, infatti, hanno apprezzato lo sforzo di Bagnato nel cantare in napoletano nonostante le sue origini romane. E non solo: hanno fatto i complimenti anche ai truccatori e agli stilisti per il grande lavoro che hanno fatto, in modo da rendere il comico il più simile possibile al famoso rapper napoletano.

"Zero politica" e tutti asfaltati: perché Tale e quale di Conti adesso è un caso

La puntata di Tale e Quale Show andata in onda ieri sera, venerdì 18 ottobre, su Rai 1 ha dominato su tutti gli altri programmi trasmessi in contemporanea sulle altre reti. A vederla sono stati ben 3.314.000 spettatori, con il 20.9% di share. Conti, insomma, può contare sul favore del pubblico che segue il programma da decenni,