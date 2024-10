Che tempo che fa, Al Pacino gela Fabio Fazio: "Un modo per sbattermi fuori"

21 ottobre 2024 a

Attimi di imbarazzo tra Fabio Fazio e Al Pacino. L'attore è stato il super ospite della puntata di domenica 20 ottobre di Che Tempo Che Fa, motivo per cui non ha esitato nel dilungarsi a parlare. Invitato per discutere del suo nuovo libro autobiografico "Sonny Boy", Pacino si è collegato dalla sua villa a Los Angeles dove ha ripercorso la sua straordinaria carriera. Particolarmente interessato a rispondere alle domande e a rivelare alcuni aneddoti sui suoi colleghi, Pacino non ha mancato di interrompere il conduttore del Nove.

Ecco allora che Fazio, sul finire dell'intervista, ha provato a congedarsi: "Adesso è domenica e da lei è ora di pranzo, tra poco la lascio così va a pranzare". Un intento chiaro, non passato inosservato all'attore. "Ah, grazie - ha risposto quasi indispettito -, è un modo gentilissimo per darmi una pedata e sbattermi fuori dal programma. No, va bene, probabilmente non c'è più tempo. Ma quando inizio a parlare, poi è difficile farmi smettere. Ma vi voglio bene Italia".

A quel punto Fazio ha tentato di salvare il salvabile invitando ufficialmente Al Pacino in studio. "Si vengo, spero proprio di venire. Grazie per avermi ascoltato, mi sarebbe davvero piaciuto essere di persona con voi", ha accolto l'invito la star sorvolando su quanto accaduto poco prima.