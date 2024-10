4 di sera, Luca Sommi senza vergogna: "Sull'Albania il governo ha fatto una figuraccia"

21 ottobre 2024 a

Non accenna a placarsi lo scontro tra governo e una parte della magistratura. Dopo la decisione del tribunale di Roma di non convalidare il trasferimento dei 16 migranti nell'hub Albanese, il governo si è riunito in Consiglio dei ministri per varare un decreto-legge. L'obiettivo dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni è stilare un elenco di tutti quei Paesi che sono da considerare "sicuri". In questo modo, il governo esonera le toghe dal compito di scegliere dove i migranti possano essere trasferiti.

A 4 di sera, il talk show politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si è tornati a parlare del caso Albania. Luca Sommi, ospite negli studi televisivi di Mediaset, ha colto l'occasione per criticare la mossa del governo. "Il governo sulla questione Albania ha fatto una grande figuraccia - ha spiegato la firma del Fatto Quotidiano -. Proviamo a togliere la sentenza della Corte di Giustizia europea. Sulle coste italiane sbarcano migliaia di migranti ogni giorno. Il governo ha preso una nave di 80 metri con 64 marinai a bordo pagati da noi per portare 16 persone in un hub albanese. Ne sbarcano mille al giorno. Al netto della sentenza della Corte di Giustizia, questa - ha proseguito - è una figuraccia".

Migranti, il Cdm decisivo: la risposta del governo alle toghe, cosa cambia col decreto

E ancora.: "Ha fatto bene l'opposizione a sollevare la questione alla Corte dei Conti perché i 700-800 milioni per questo hub in Albania quando si potevano ristrutturare o aprire quelli chiusi in Italia sarebbe stato molto meglio e avremmo risparmiato di più. Si è detto di farla in Albania perché così si fa propaganda, dicendo che li mandiamo laggiù. Non ha funzionato".