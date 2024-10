Affari Tuoi, capito l'orologio di Stefano De Martino? Ecco il modello e quanto costa

22 ottobre 2024 a

Stefano De Martino è sempre più il protagonista delle serate di Affari Tuoi. Inutile negarlo, il conduttore ha conquistato davvero tutti. Ma il giovane De Martino non è solo un punto di riferimento in studio per milioni di telespettatori, è anche una vera e propria icona di stile. Quel look semplice da ragazzo della porta accanto ma con quel tocco di eleganza ha trasformato De Martino nell'idolo di chi segue la sorte pacco dopo pacco.

E negli ultimi tempi in tanti hanno notato quella sua camicia bianca abbinata a un pantalone blu che richiama la cravatta, anche questa blu, diventata un accessorio imprescindibile per chi vuole imitare il look di De Martino. E come sottolinea Fanpage anche il suo orologio sta diventando un oggetto cult tra i suoi fan. Lo indossa tutte le puntate e in tanti si sono chiesti: quanto costa?

Quale modello indossa? Ecco dunque come stanno le cose: potrebbe trattarsi del modello Santos con cassa in acciaio e cinturino scuro in pelle di alligatore. Sul sito ufficiale del noto brand è disponibile in tre versioni, con prezzo variabile a seconda delle dimensioni: 4300 euro quello piccolo, 6850 euro il modello grande. Insomma un accessorio da non sottovalutare e che probabilmente farà ancora discutere i social...