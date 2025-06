Affari tuoi, finisce a insulti: "Che somari"

Una avventura amara quella di Franco ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Il concorrente veneto, per la precisione da Campodarsego in provincia di Padova, è occupato nell'automotive, ha due bimbi a casa ed è accompagnato in studio dalla moglie Silvia, impiegata amministrativa "e nel tempo libero che mi resta mi occupa di quelle due bellissime piccole pesti che abbiamo appena visto", spiega la signora.

Nelle mani hanno il pacco numero 16 e confidano nella cabala. Tanto, forse troppo commentano i telespettatori sui social, seguendo la puntata in tempo reale. Moglie e marito rifiutano offerte e cambi del Dottore e arrivano fino in fondo con un pacco blu, 50 euro ("Due pizze", è il giudizio di Silvia) e 30mila euro, che servirebbero per pagarsi il viaggio di nozze sempre rinviato per l'arrivo dei figli.

Purtroppo per loro, alla fine, il numero 16 non porta fortuna: la scelta finale conduce proprio ai "miseri" 50 euro. "Il viaggio di nozze tanto agognato si riduce in due pizze al trancio e una Moretti", commenta perfido un utente su X. E non è il solo a "infierire" sui concorrenti.

"Ma pagaglielo te il viaggio Ste che ti costa, porelli", "Il viaggio di nozze con 50euro. Praticamente picnic e cena fuori". E ancora: "Spiace? No sinceramente , hanno giocato malissimo una partita noiosa e pesante", "Quando capiranno che i numeri sono casuali? (E intanto per questa fissazione anche stasera andranno a casa a mani vuote)", "Questa partita non l’ha saputa giocare era palese non ci fosse niente nel pacco", "Neanche a scriverglielo, xe proprio due somari", "Mannaggia, in un certo senso il Dottore li aveva aiutati".

Non mancano appunti per personali e velenosi: "Una moglie più riservata, no?", "Lui potrebbe essere fortunato se scegliesse da solo e non con la pesantezza della moglie", "Madò che urto la moglie". E tutti stroncano la condotta di gara: "Ma lui nn seguiva i numeri... Lui sa d pescare solo blu... ...e ke fa? Boh...", "Il 16 è il suo compleanno. Fra tutte le motivazioni per puntare su un numero questa è davvero ridicola

Meglio 'Scelgo il 5 perché sono le c***che incontrate per strada'", "E le persone tornano a casa scornate" e un a suo modo saggio "Le partenze a razzo finiscono sempre con finali a c***zo...".