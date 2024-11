Casa a Prima Vista, Sassu rivela: "Succede sempre quando faccio la spesa"

01 novembre 2024 a

Corrado Sassu, noto agente immobiliare romano di Casa a Prima Vista, ha rivelato in un'intervista a Vanity Fair il momento in cui ha realizzato che qualcosa stava cambiando nella sua vita grazie al programma televisivo in onda su Real Time: "Quando facevo la spesa e capitava che la gente mi chiedesse la foto, senza contare tutte le richieste per vendere o acquistare casa su Instagram. Dentro di me ho sempre pensato di essere portato a esibirmi perché sono sempre stato capace di attirare l'attenzione, ed è anche per questo che sono contento che mi sia arrivata questa opportunità".

L'agente, poi, ha detto di aver trovato la sua casa dei sogni, "anche se ancora non ci vivo. È di una signora anziana, a metà strada tra Civitavecchia, dove vivono i genitori della mia ragazza, Roma, la città in cui lavoro, e Ladispoli, dove vive la mia famiglia. La cosa bella di quella casa è l'affaccio sul mare, considerando che è un attico con un bellissimo terrazzo. Spero proprio di riuscire a prenderla un giorno". Parlando della sua vita privata, invece, ha ammesso: "Sono molto innamorato della persona che ho accanto, che è dieci anni e mezzo più piccola di me. Sento che sarà la donna della mia vita e la madre dei miei figli, e questo mi trasmette serenità. Il matrimonio non è mai stato il mio primo pensiero anche se mi piacerebbe molto diventare papà, anche se non subito".

Tornando alla notorietà che Casa a Prima Vista gli ha dato, Sassu ha raccontato: "Ho scoperto di avere un fan club che commenta tutto quello che faccio, mettendoci dentro anche delle mie frasi che vengono riprese come aforismi. Privatamente, invece, mi scrivono per complimentarsi o anche solo per chiedermi di girare dei videosaluti: ho perso il conto di quanti ne ho inviati. L'altro giorno ne ho fatto una per la nonna di una ragazza che faceva 80 anni, ma ci sono anche tantissimi bambini che mi seguono, incluso uno con la sindrome di Down che ha espresso il desiderio di mangiarsi un panino con la porchetta insieme a me ad Ariccia".