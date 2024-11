Casa a prima vista, la confessione di Gianluca Torre: "Così il successo ha cambiato il nostro rapporto"

03 novembre 2024 a

Sono agenti immobiliari ma, ora, anche delle star. Tutto grazie a Casa a prima vista, il format in onda su Real Time che è diventato un caso: spopola, lo share è da urlo. Tra i protagonisti ci sono Nadia Mayer e Gianluca Torre, i quali si raccontano in un'intervista doppia a Repubblica.

Quando gli chiedono le ragioni di tanto successo, la Mayer riflette: "Perché da sempre la casa è il sogno della vita, il punto di arrivo. E qui il pubblico ha la possibilità di entrare negli appartamenti più diversi". Pensiero condiviso da Torre, che spiega: "La casa è il primo pensiero, un'idea di vita e di futuro. Regaliamo un momento di spensieratezza".

I due assicurano che quel che si vede in trasmissione è tutto vero. "Non si recita, facciamo il nostro lavoro. Conta la fiducia", spiega Torre. Interessante la risposta che i due danno quando chiedono come il successo abbia cambiato i rapporti tra loro, nel loro trio. Torre spiega che i rapporti sono "ottimi. Abbiamo una chat, ci confrontiamo su tutto. Ida e Mariana sono diventate di famiglia". "Facciamo tutto con ironia e rispetto, portiamo leggerezza. La stessa che c'è tra noi", assicura e conclude Nadia Mayer.