Valencia, il dramma dell'alluvione e RaiNews24: cosa abbiamo capito sugli italiani

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Rainews24)

Considerate - a torto - le cenerentole dell’informazione televisiva, l’utilità pubblica delle reti all news torna tangibile quando si verificano grandi eventi, guerre, catastrofi, come accaduto ora in Spagna. Non solo si registra un sensibile aumento di pubblico (fino al 40% nel minuto medio) ma l’utente più esigente, che magari non è riuscito a seguire i tg e si fida poco di internet, non rinuncia ad aggiornarsi ricorrendo ai canali tematici specializzati.

Rainews24, diretta da Paolo Petrecca, secondo OmnicomMediaGroup ha avuto oscillazioni d’ascolto vicine al 3% di share in concomitanza coi numerosi servizi e dirette da Valencia o da sobborghi come Aldaia, grazie a Giorgio lacoboni inviato sul posto. Il buon esito delle curve non è certo un dato da sfoderare come fosse un trofeo, considerata la situazione, ma ci aiuta a capire come gli italiani siano tutt’altro che indifferenti.

Coincidenza che fa riflettere: fra i picchi segnalati spiccano i servizi dedicati alle decine di connazionali che stanno aiutando gli sfollati, come anche evidenziato dalla tv spagnola “Tve” proprio sabato sera, che ha elogiato il contributo degli “angeli del fango” venuti anche dal nostro paese per aiutare una terra così crudelmente ferita.