Le Iene, l'ora della rivincita su Italia 1: il dato che cambia le carte in tavola

Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE ( Le Iene )

Domenica sera si profilava una serata difficile, oltre alla concorrenza di Report su Rai 3, che è partito con ottimi risultati grazie anche alla grancassa mediatica, c’erano altri rivali forti come Fabio Fazio sul Nove, la soap La rosa della vendetta su Canale 5, il film di Rai 1 e la partita dell’Inter. Tuttavia Mediaset può dirsi soddisfatta della prestazione de Le Iene che ha raggiunto il 9.4% di share e 1.234.000 spettatori. Nel menù della puntata spiccava il servizio di Alessandro Sortino sul caso Boccia-Sangiuliano ma si parlava anche di broker pericolosi, famiglie di camorra e il pagamento del pizzo in una città come Foggia.

Una piccola rivincita per il format di Italia 1 che è tornato prepotentemente sulle cronache dei giornali per la vicenda dell’Unar legata a Francesco Spano e poi adesso con lo scoop degli audio esclusivi di Maria Rosaria Boccia in cui l’organizzatrice di eventi direbbe di essersi vendicata e di aver voluto incastrare il ministro. Come sottolinea lo stesso Sortino, ovviamente poi sarà l’autorità giudiziaria a verificare tutte le dichiarazioni. Ma intanto Davide Parenti e la sua squadra, che negli anni ha prodotto nomi ormai noti come Pif, Antonino Monteleone, il Trio Medusa e l’indimenticata Nadia Toffa, portano a casa un inizio di stagione tra i migliori degli ultimi anni con picchi oltre 15% di share.