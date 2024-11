Casa a Prima Vista, Sassu rivela: "Ecco l'appartamento più costoso che ho venduto"

06 novembre 2024 a

L'appartamento più costoso mai venduto? A rispondere a questa domanda è Corrado Sassu, l'agente immobiliare dell'edizione romana di Casa a Prima Vista, il seguitissimo programma in onda su RealTime. "Era di proprietà di un ingegnere e i vetri erano firmati proprio da Coppedè", ha raccontato. Si trattava di un immobile collocato nel quartiere Coppedè, vicino a piazza Mincio, e grande oltre 300 metri quadrati. L'appartamento, uno dei più esclusivi della Capitale, è stato venduto con un solo appuntamento. E la cifra della vendita si sarebbe aggirata attorno a diversi milioni di euro.

Intervistato da FanPage, Sassu ha spiegato che quella casa è stata venduta off-market, cioè senza essere pubblicizzata sui portali immobiliari. Quello dell'off-market è un fenomeno diffuso soprattutto nel mercato degli immobili di lusso, dove alcune case sono destinate solo a clienti esclusivi. In questi casi, è l’agente immobiliare che deve riuscire a far incontrare domanda e offerta senza la necessità di visibilità pubblica.

Il noto agente, poi, ha raccontato di aver iniziato a lavorare a 19 anni nella telefonia mobile. Un lavoro che però, come lui stesso ha spiegato, non era il suo sogno nel cassetto, ma solo un modo per guadagnarsi da vivere. E infatti poi dopo otto mesi di vendite, ha deciso di cambiare strada. E l'illuminazione su quale percorso iniziare gli è venuta dopo essersi imbattuto in un’agenzia immobiliare. Invece di inviare la candidatura, Sassu si presentò fisicamente davanti all’agenzia, aspettando per ore di poter parlare con il responsabile. "Fu amore a prima vista", ha rivelato Corrado.